: Yolu kardan ulaşıma kapanan köydeki hasta çocuğun imdadına ekipler yetişti

08.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:20

Ağrı'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Uzunveli köyünde 9 yaşındaki hasta Dilara Doğan için ekipler seferber oldu.

Doğan ailesi, çocukları Dilara'nın şiddetli karın ağrısı ve durumunun gittikçe kötüleşmesi nedeniyle 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Bölgede günlerdir etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olduğu için köye gidemeyen sağlık ekipleri, durumu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bildirdi.

Harekete geçen karla mücadele ekipleri, uzun uğraşlar sonucu köy yolunu ulaşıma açtı.

Dilara, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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