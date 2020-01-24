Yolu kardan kapanan köydeki hasta, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı

24.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:28

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 30 kilometre uzakta, Tendürek Dağı eteğindeki Gözükara köyünde yaşayan Metin Zeren (34), göğsünde şiddetli ağrı şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine İlçe Özel İdare ekipleri, köyün kapalı yolunun açılması için iş makineleriyle karla mücadele çalışması başlattı.

Sağlık ekipleri, 2 saatlik çalışmanın ardından hastayı Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırdı.

Köy muhtarı Mehmet Zeren, sağlık ve karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

İş makinesi operatörü Yusuf Bayazıt da ihbarları değerlendirmek için gece gündüz nöbette olduklarını söyledi.

İlçe genelinde kar ve tipi nedeniyle kapanan 40 köy yolunu ulaşıma açmak için iş makineleriyle saatlerce çalıştıklarını anlatan Bayazıt, "Önceliğimiz, acil hastaları olan köyler ve rakımı yüksek yerleşim yerleri." diye konuştu.

Kaynak: AA