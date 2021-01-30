Yolsuzlukla suçlanan Çin Huarong Varlık Yönetimi eski başkanı, idam edildi
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Yolsuzlukla suçlanan Çin Huarong Varlık Yönetimi eski başkanı, idam edildi

30.01.2021 16:52 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:30
Yolsuzlukla suçlanan Çin Huarong Varlık Yönetimi eski başkanı, idam edildi

Çin'de devlet kontrolündeki en büyük varlık yönetim şirketler Huarong Varlık Yönetimi'nin eski başkanı Lai Xiaomin idam edildi. Daha önce yolsuzluk, rüşvet ve çok eşlilikle suçlanan başkana, mahkeme tarafından verilen idam cezası dün uygulandı.

Komünist Parti'nin eski bir üst düzey üyesi ve devlet kontrolündeki en büyük varlık yönetim şirketlerinden Huarong Varlık Yönetimi'nin eski başkanı Lai Xiaomin, idam edildi. Tiencin İkinci Orta Halk Mahkemesi tarafından 5 Ocak'ta yolsuzluk, rüşvet ve çeşitli suçlardan verilen idam cezasının, dün sabah uygulandığı belirtildi.

Yolsuzlukla suçlanan Çin Huarong Varlık Yönetimi eski başkanı, idam edildi

ESKİ BAŞKANIN SUÇLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Eski başkan, 2018'de parti disiplini ve kanun ihlalleri nedeniyle partiden ihraç edilmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ayrıca büyük miktarda para dahil pahalı hediyeler aldığı, pahalı restoran ve kulüplerde yasa dışı olarak ziyafetler düzenlediği, resmi konumunu kişisel çıkarlar için kullandığı ve kamu malına el koyduğu ortaya çıkarılmıştı.

Yolsuzlukla suçlanan Çin Huarong Varlık Yönetimi eski başkanı, idam edildi

YASAK İLİŞKİ YAŞIYORMUŞ

Lai Xiaomin'in, başka bir kadınla ilişkisinin olduğu ve bu ilişkiden çocukları olduğu ortaya çıkmıştı. Mahkeme, bu durumdan dolayı eski başkanın tüm kişisel varlıklarına el konulmasına ve siyasi haklarından mahrum bırakılmasına karar vermişti.

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