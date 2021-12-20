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Yollarını kesen tilkiyi elleriyle beslediler

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Güncel

Yollarını kesen tilkiyi elleriyle beslediler Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde sürekli olarak arabaları önüne geçerek yiyecek isteyen tilki köylünün bir parçası oldu.

KIRKLARELİ (İHA) - Yollarını kesen tilkiyi elleriyle beslediler

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde sürekli olarak arabaları önüne geçerek yiyecek isteyen tilki köylünün bir parçası oldu. Paşa adı verilen tilkinin o anları kameraya yansıdı.

Havaların soğumasıyla birlikte Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde bir tilki yoldan geçen arabaların yolu kesip yiyecek istiyor. Köylüler ve yoldan geçenler de tilkiye paşa ismini verdi. Ormancı ekiplerinin önüne geçen paşa isimli tilki yiyecek istedi. Ormancılar paşa diye seslendikleri tilkiye yiyecek verdi.

Köylülerin ve yoldan geçenlerin ilgi odağı olan paşa isimli tilki görenleri hayrete düşürüyor.

Yollarını kesen tilkiyi elleriyle beslediler

Yollarını kesen tilkiyi elleriyle beslediler

Yollarını kesen tilkiyi elleriyle beslediler

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Son Dakika Haberleri

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