Yollarda onarım çalışmaları yapıldı - Haberler
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Yollarda onarım çalışmaları yapıldı

Yollarda onarım çalışmaları yapıldı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde yollarda bakım, onarım çalışmaları ile ulaşımda konfor ve güvenliği sağlıyor.

KOCAELİ (Bültenler) - Yollarda ve kaldırımlarda iklim koşulları veya ağır tonajlı araç geçişleri sebebiyle oluşan çukur, çökme ve bozulmalar yapılan çalışmalar ile gideriliyor.

TORBA ASFALT SERİMİ YAPILDI

Yollarda oluşan çukur ve bozulmalar herhangi bir olumsuz durum oluşturarak araç ve yaya güvenliğine zarar vermesin diye torba asfalt ile onarılıyor. Oluşan bozulmaların yaya ve araçlara zarar vermemesi için çalışmalarını süratle yaparak havaların yağışlı olması sebebiyle torba asfalt serimi ile gideren ekipler,Alikahya Sakıp Sabancı Bulvarı'nda parke yol tamiratı yaptı. Kartepe Zirve Yolu, Kuruçeşme Toki Akpınar, İzmit Turan Güneş Caddesi, İzmit Yahya Kaptan Necip Fazıl Caddesi, Başiskele Vezirçifligi Fakülte Caddesi, Yeni Gölcük yolu yan yolda torba asfalt çalışması, torba asfalt çalışması gerçekleştirildi.

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