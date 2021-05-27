Yoldan geçen domuz sürüsü görüntülendi
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Yoldan geçen domuz sürüsü görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel - Haberler | Yerel

- Yoldan geçen domuz sürüsü görüntülendi Zonguldak Ereğli ilçesinde yola inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

- Yoldan geçen domuz sürüsü görüntülendi

ZONGULDAK - Zonguldak Ereğli ilçesinde yola inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ereğli İlçesine bağlı Yaraşlı Baraj yolu arasında gece saatlerinde bir vatandaş tarafından evine giderken yaklaşık 7 domuzun yavruları ile birlikte yolun karşısına geçtiğini görünce hemen telefonuna sarıldı ve yaklaşık 7'ye yakın olan domuz sürüsünü görüntüledi. Domuzlar insanları görünce hemen kaçmaya başladı ve kısa sürede ormanlık alana girerek izlerini kaybettirdi.

Yoldan geçen domuz sürüsü görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel

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