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Yoldan çıkan tır, istinat duvarına çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yoldan çıkan tır, istinat duvarına çarptı

Kastamonu Araç karayolu açık cezaevi mevkiinde yoldan çıkan tır, istinat duvarına çarptı.

Kastamonu Araç karayolu açık cezaevi mevkiinde yoldan çıkan tır, istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Araç karayolu Araç Açık Cezaevi mevkiinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü, Araç Belediye Başkanlığı Acil Kurtarma Ekipleri ile 112 Acil sağlık ekipleri tarafından tırdan çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Araç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

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