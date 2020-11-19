Tanımadığı biri tarafından kafasına bıçak saplanan adam, 3 gün sonra işe döndü
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Tanımadığı biri tarafından kafasına bıçak saplanan adam, 3 gün sonra işe döndü

19.11.2020 13:25 | Son Güncelleme: 19.11.2020 13:46
Tanımadığı biri tarafından kafasına bıçak saplanan adam, 3 gün sonra işe döndü

Güney Afrika'da yolda yürüyen bir adamın kafasına tanımadığı biri tarafından bıçak saplandı. Kafasında bıçakla öylece kalan adamın başına 4 dikiş atılırken, olaydan yalnızca 3 gün sonra işe döndü. Adamın, yaralı haldeki görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Cape Town'da 'Halka' lakabıyla tanınan 38 yaşındaki Christopher Harker, yayınladığı bir video ile viral oldu. Videoda Harker'in başına saplanmış olduğu görülüyordu.

"SAĞ TARAFIMA BIÇAK GİRDİ"

Bıçağın kafasına nasıl saplandığını anlatan Harker şu ifadelere yer verdi:

"Bir anda karşıma bir adam çıktı ve sert bir darbe hissettim. Darbenin ardından adamı kovalamaya başladım ve o anda sağ tarafımda kafama bir bıçağın girdiğini hissettim".

Tanımadığı biri tarafından kafasına bıçak saplanan adam, 3 gün sonra işe döndü

"YARDIM BEKLEDİM"

Harker, yaşanan korkunç olayın devamını "Kendime daha fazla zarar verme ihtimalim olduğunu anladığımda yavaşlayarak bıçağı çıkarmaya çalıştım. Ancak çevredekiler yardımın gelmesini beklememi söylediler" ifadeleriyle anlattılar.

BİRKAÇ GÜN SONRA İŞİNE DÖNDÜ

Hastaneye girerken herkesin şok içinde kendisine baktığını söyleyen Harker mucizevi bir şekilde 11 Kasım'daki saldırıdan 3 gün sonra işine döndü.

Kafasına 4 kişi atılan talihsiz adam günde 2 ağrı kesici alıyor.

3 YIL ÖNCE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

Yaşanan bu olay, Harker ile ilgili başka bir gerçeği ortaya çıkardı. Harker, 3 yıl önce 7 yerinden vurulduğunu ve ailesinin kendisini kefenle gördüğünü belirtti.

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