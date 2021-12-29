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Son dakika haberi | Yolda yürüyen adam otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Yolda yürüyen adam otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolda yürüyen bir şahıs, otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Yolda yürüyen adam otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolda yürüyen bir şahıs, otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi 6201. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yol üzerinde yürüyen Hacı Duran G.'ye (27), kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından otomobilden ateş açıldı. Hacı Duran G. Bel kısmına isabet eden tüfekten çıkan saçmalarla hafif yaralanırken, araç olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hacı Duran G. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye götürülürken, polis ekipleri de kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi | Yolda yürüyen adam otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı

Son dakika haberi | Yolda yürüyen adam otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı

Son dakika haberi | Yolda yürüyen adam otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı

Son dakika haberi | Yolda yürüyen adam otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı

Son dakika haberi | Yolda yürüyen adam otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı

Son dakika haberi | Yolda yürüyen adam otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı

Son dakika haberi | Yolda yürüyen adam otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı

Son dakika haberi | Yolda yürüyen adam otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı

Son dakika haberi | Yolda yürüyen adam otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı

Son dakika haberi | Yolda yürüyen adam otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı

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İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Son Dakika Haberleri

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