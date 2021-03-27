Yolda mahsur kalan tırların imdadına Şenoba Belediye ekipleri yetişti
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Yolda mahsur kalan tırların imdadına Şenoba Belediye ekipleri yetişti

İhlas Haber Ajansı / AYHAN BABAT - Haberler | 3. Sayfa

- Yolda mahsur kalan tırların imdadına Şenoba Belediye ekipleri yetişti Şırnakın Uludere ilçesine bağlı Şenoba belde belediyesi ekipleri gece saat 02.00 sularında yoldan çıkan 2 tırı kurtardı.

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- Yolda mahsur kalan tırların imdadına Şenoba Belediye ekipleri yetişti

ŞIRNAK - Şırnakın Uludere ilçesine bağlı Şenoba belde belediyesi ekipleri gece saat 02.00 sularında yoldan çıkan 2 tırı kurtardı.

İran'dan yük taşıyan 2 tır soğuk hava ile birlikte yağışların etkisini göstermeye başladığı Şenoba beldesininin çıkışındaki yokuşlarda kaygan yol ve keskin virajlardan dolayı kayıp direksiyon hakimiyetini kaybederek Taşaltı Yukarısı mevkiinde yoldan çıktı. Gece saat 02.00 sularında mahsur kalan tır şöförleri Ak Partili Belediye Başkanı Alihan Babat'a telefon ile ulaştı. Belediye Başkanı Babat'ın talimatları ile belediye ekipleri mahsur kalan tırların imdadına yetişerek araçları mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Belediye Başkanı Alihan Babat, "Biz sadece Şenoba'ya değil, dışarıdan gelen, Şenobamızdan geçen her vatandaşa hizmet veriyoruz. Kapımızı çalıp talepte bulunan tüm vatandaşlarımızın elimizden geldiğince taleplerini yerine getiriyoruz. Bizim için hizmet yapmanın günü vakti saati yoktur. Gece saat 02.00 sularında Iran'dan gelen iki tır yoğun yağışlardan dolayı kayganlaşan yolda yoldan çıkıp mahsur kaldı, belediyemiz ekiplerini kepçe ile gece vakti göndererek araçları mahsur kaldıkları yerden kurtardık" dedi.

Yolda mahsur kalan tırların imdadına Şenoba Belediye ekipleri yetişti
Yolda mahsur kalan tırların imdadına Şenoba Belediye ekipleri yetişti
Yolda mahsur kalan tırların imdadına Şenoba Belediye ekipleri yetişti
Yolda mahsur kalan tırların imdadına Şenoba Belediye ekipleri yetişti
Yolda mahsur kalan tırların imdadına Şenoba Belediye ekipleri yetişti
Yolda mahsur kalan tırların imdadına Şenoba Belediye ekipleri yetişti
Yolda mahsur kalan tırların imdadına Şenoba Belediye ekipleri yetişti
Yolda mahsur kalan tırların imdadına Şenoba Belediye ekipleri yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN BABAT

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