Yolda Mahsur Kalan Öğretmenlerin Yardımına Köylüler Koştu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan servis minibüsündeki öğretmenlerin yardımına köylüler yetişti.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan servis minibüsündeki öğretmenlerin yardımına köylüler yetişti.
Kahta ilçesine bağlı Alidam, Dumlu ve Kavaklı köylerinde bulunan okullara giden 18 öğretmenin içinde bulunduğu servis minibüsünün kara saplanmasıyla öğretmenler mahsur kaldı. Dumlu Köyü yakınlarında kara saplanan servis minibüsünde mahsur kalan öğretmenlerin yardımına Dumlu Köyü sakinleri yetişti. Köylüler, iş makinesi yardımı ile karla kapanan yolu temizlemeye başladı. Ardından kara saplanarak servis minibüsünde mahsur kalan öğretmenlere ulaşıldı.
Kazada yaralanan olmazken yolun açılması ile öğretmenler mahsur kalmaktan kurtarıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA