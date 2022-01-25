Yolda kaymaktan sıkılan dede ve torunu soluğu evin çatısında aldı Artvin'de dede ve torunu karın keyfini evlerin çatısından tahta kızakla kayarak çıkardı Artvin'de yaşayan 60 yaşındaki Eyüp Saymaz ve 20 yaşındaki torunu Ömercan Tekin köylerine yoğun kar yağınca, tahta kızakla alışılmışın...

EYÜP, İSTANBUL (İHA) - Yolda kaymaktan sıkılan dede ve torunu soluğu evin çatısında aldı

Artvin'de dede ve torunu karın keyfini evlerin çatısından tahta kızakla kayarak çıkardı

ARTVİN - Artvin'de yaşayan 60 yaşındaki Eyüp Saymaz ve 20 yaşındaki torunu Ömercan Tekin köylerine yoğun kar yağınca, tahta kızakla alışılmışın aksine yola çıkarak değil evlerinin çatısına çıkarak kaydılar.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çukurköy köyü Tetraket mahallesinde yaşayan Eyüp Saymaz ve torunu Ömercan Tekin, kar yağışını farklı bir eğlenceye dönüştürdü. Tahta kızaklarını alan dede ve torunu yolda kaymak yerine evin çatısına çıktı. Çatıdan tahta kızakla kayan dede ve torunu, karların üzerine uçarak beyaz örtünün keyfini doyasıya çıkardı.

Dede ve torunu çatıdan kayarken birbirlerini cep telefonu kameraları ile görüntülemeyi ihmal etmedi.