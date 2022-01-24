YOLDA KALAN ARAÇLARI VATANDAŞLAR İTEREK KURTARDI - Haberler
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YOLDA KALAN ARAÇLARI VATANDAŞLAR İTEREK KURTARDI

YOLDA KALAN ARAÇLARI VATANDAŞLAR İTEREK KURTARDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

100 Karayolu bağlantı köprüsünde, karla kaplanan yolda ilerleyemeyen araçlar nedeniyle trafik durdu.

İSTANBUL (DHA) - BAHÇELİEVLER D-100 Karayolu bağlantı köprüsünde, karla kaplanan yolda ilerleyemeyen araçlar nedeniyle trafik durdu. Sürücüler, rampada kalan araçları tek tek iterek kurtardı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sırasında, Basın Ekspres Yolu'ndan D-100 Karayolu'na ilerleyen sürücüler, yolun bağlantı köprüsündeki rampada ilerlemekte güçlük çekti. Kış lastiği olmadığı görülen araçların rampada kalmasıyla, trafik uzun süre durdu. Araçlarından inen sürücüler, yolda kalan araçları tek tek iterek kurtarmaya çalıştı. Vatandaşların yoğun çabasıyla açılan yolda, sürücüler kontrollü olarak ilerledi.

Yolun tıkanmasının ardından İETT otobüslerindeki vatandaşların da yola yürüyerek devam ettiği görüldü.

YOLDA KALAN ARAÇLARI VATANDAŞLAR İTEREK KURTARDI

YOLDA KALAN ARAÇLARI VATANDAŞLAR İTEREK KURTARDI

YOLDA KALAN ARAÇLARI VATANDAŞLAR İTEREK KURTARDI

YOLDA KALAN ARAÇLARI VATANDAŞLAR İTEREK KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Basın Ekspres Yolu, D-100 Karayolu, İstanbul, kar, Güncel, Haber

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