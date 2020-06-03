Yolda gördüğü yaralı köpeği aracıyla veterinere götürdü
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Yolda gördüğü yaralı köpeği aracıyla veterinere götürdü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan Muhammet Mustafa Sapmaz, bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan sokak köpeğini veterinere götürüp tedavi ettirdi.

03.06.2020 02:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 02:25

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan Muhammet Mustafa Sapmaz, bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan sokak köpeğini veterinere götürüp tedavi ettirdi.

Yeni Cami Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen bir otomobil, sokak köpeğine çarptı.

Köpek yolda acı içinde kıvranırken otomobil kaçtı. Evinin önünde olayı gören termik santral işçisi Muhammet Mustafa Sapmaz, yaralı köpeği kendi aracıyla İstiklal Mahallesi'nde bulunan veterinerin kliniğine taşıdı.

Tedavi edilen köpeğin durumunun sol arka bacağındaki kasların patladığı öğrenildi.

Sapmaz, insan ve hayvan ayrımı gözetmeksizin bütün canlılara kıymet verilmesi gerektiğini belirtti.

Yolda gördüğü yaralı köpeği aracıyla veterinere götürdü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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