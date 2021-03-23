Yolda bulduğu altın ve para dolu çantayı, polise teslim etti
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Yolda bulduğu altın ve para dolu çantayı, polise teslim etti

23.03.2021 15:50 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:53
Yolda bulduğu altın ve para dolu çantayı, polise teslim etti

BURSA'da simit almak için evden çıkan Nizamettin Kaya, içinde 2 bin 865 lira ile 81 bin lira değerinde ziynet eşyası olan çanta buldu.

BURSA'da simit almak için evden çıkan Nizamettin Kaya, içinde 2 bin 865 lira ile 81 bin lira değerinde ziynet eşyası olan çanta buldu. Kaya'nın polise teslim ettiği çantanın Hacer-Rıdvan Baskın çiftine ait olduğu ortaya çıktı.

Bu sabah evinden simit almak için çıkan Nizamettin Kaya, Yıldırım ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde yürürken çanta buldu. Açtığı çantada para ve ziynet eşyası olduğunu görünce de polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çantada 81 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 2 bin 865 lira olduğunu belirledi. Öğle saatlerinde ise, Rıdvan-Hacer Baskın çifti, Yıldırım Beyazıt Polis Merkez Amirliği'ne başvurarak, çantalarının kayıp olduğunu bildirdi. Yapılan incelemenin ardından çanta, çifte teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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