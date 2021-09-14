Yolcusu kalp krizi geçiren uçak Edremit'e acil iniş yaptı - Haberler
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Yolcusu kalp krizi geçiren uçak Edremit'e acil iniş yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Berlin'den İzmir'e giden uçağın yolcusu havada kalp krizi geçirdi.

Berlin'den İzmir'e giden uçağın yolcusu havada kalp krizi geçirdi. Uçak Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanına acil iniş yaparken, ambulansla hastaneye kaldırılan yolcu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Berlin'den, İzmir Adnan Menderes Havalimanına tarifeli sefer yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Türk Hava Sahasına girdiği sırada yolculardan Serpil E. rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen yolcu için pilotlar en yakın havalimanı olan Edremit ilçesindeki Koca Seyit ile irtibata geçtiler. Acil iniş planlayan uçaktaki yolcu için 112 Ambulansı apronda hazır bekletildi. Uçağın inişinden sonra sağlık ekipleri ilk müdahaleyi uçak içinde yaptı. Serpil E. daha sonra apronda bekleyen 112 ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Serpil E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uçak daha sonra yolcuları ile birlikte Edremit'ten son varış noktası İzmir Adnan Menderes Havalimanına gitmek için havalandı.

(Emrah Elmas/İHA)

Yolcusu kalp krizi geçiren uçak Edremit'e acil iniş yaptı

Yolcusu kalp krizi geçiren uçak Edremit'e acil iniş yaptı

Yolcusu kalp krizi geçiren uçak Edremit'e acil iniş yaptı

Yolcusu kalp krizi geçiren uçak Edremit'e acil iniş yaptı

Yolcusu kalp krizi geçiren uçak Edremit'e acil iniş yaptı

Yolcusu kalp krizi geçiren uçak Edremit'e acil iniş yaptı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yolcusu kalp krizi geçiren uçak Edremit'e acil iniş yaptı - Haberler
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