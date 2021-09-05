Yolcu otobüsünde tekme ve yumruklar havada uçuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yolcu otobüsünde tekme ve yumruklar havada uçuştu

Yolcu otobüsünde tekme ve yumruklar havada uçuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'da Adapazarı ve Hendek ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüste gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Sakarya'da Adapazarı ve Hendek ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüste gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu ile saniye saniye kaydedilirken, kavgayı çıkartan gençler otobüsten indirildi.

Olay, Adapazarı ilçesi Orhan Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı-Hendek ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüste gençler arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda tekme ve yumruklar havada uçuştu. Otobüsteki diğer yolcular araya girerek kavgayı güçlükle ayırdı. Vatandaşların ayırdığı olay sonrasında durdurulan otobüsten kavgaya karışan taraflardan biri indirildi.

Gençlerin otobüs içerisinde birbirine girdiği anlar ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Bir süre tartışan gençlerin tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı anlar görüntülere yansıdı. Devamında ise diğer yolcuların kavgayı güçlükle ayırdığı anlar ve kavgaya karışan taraflardan birinin otobüsten indirilme anları yer aldı. - SAKARYA

Yolcu otobüsünde tekme ve yumruklar havada uçuştu
Yolcu otobüsünde tekme ve yumruklar havada uçuştu
Yolcu otobüsünde tekme ve yumruklar havada uçuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yolcu otobüsünde tekme ve yumruklar havada uçuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 10:26:08. #1.14#

title