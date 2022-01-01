Yolcu otobüsünde 12 gram metanfetamin ele geçirildi - Haberler
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Yolcu otobüsünde 12 gram metanfetamin ele geçirildi

Yolcu otobüsünde 12 gram metanfetamin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ihbar üzerine bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 12 gram metanfetamin maddesi ve cam kullanma aparatı ele geçirildi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ihbar üzerine bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 12 gram metanfetamin maddesi ve cam kullanma aparatı ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından M.D isimli şahsın yolcu otobüsü ile Korkuteli ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Jandarma ekipleri tarafından şüphelinin seyahat ettiği yolcu otobüsünde yapılan aramada; 12 gram metanfetamin maddesi ve cam kullanma aparatı ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandı. - ANTALYA

Yolcu otobüsünde 12 gram metanfetamin ele geçirildi

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