Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ramazan Paşa Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halindeyken yola çıkmak isteyen A.K. idaresindeki 09 DS 534 plakalı otomobil ve bulvar üzerinde ilerleyen İ.D. idaresindeki 09 M 0372 plakalı şehir içi otobüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü kadın başından yaralanırken, otobüste bulunan yolcular da büyük panik yaşadı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı kadın sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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