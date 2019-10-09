Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralı (2)
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİAydın'ın Didim ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Sacit Özerol, kaldırıldığı Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
09.10.2019 23:07
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Aydın'ın Didim ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Sacit Özerol, kaldırıldığı Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sacit Erol'un cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, kazada yaralanan eşi Aynur Özerol'un tedavisi sürüyor.
Kaynak: DHA