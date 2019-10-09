Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralı (2)

Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralı (2)

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİAydın'ın Didim ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Sacit Özerol, kaldırıldığı Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

09.10.2019 23:07
Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralı (2)

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Aydın'ın Didim ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Sacit Özerol, kaldırıldığı Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sacit Erol'un cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, kazada yaralanan eşi Aynur Özerol'un tedavisi sürüyor.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et