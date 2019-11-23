Yolcu otobüsü devrildi

23.11.2019 22:22 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:23

Osmaniye'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 BEN 51 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Toprakkale ilçesi yakınlarında devrildi.

Çok sayıda yaralının olduğu kaydedilen kaza yerine ambulanslar sevk edildi.

Kaynak: AA