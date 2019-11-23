Yolcu otobüsü devrildi
Osmaniye'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
23.11.2019 22:22 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:23
Osmaniye'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 BEN 51 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Toprakkale ilçesi yakınlarında devrildi.
Çok sayıda yaralının olduğu kaydedilen kaza yerine ambulanslar sevk edildi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Yolcu otobüsü devrildi