Yolcu otobüsü devrildi
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Yolcu otobüsü devrildi

Osmaniye'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

23.11.2019 22:22 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:23
Yolcu otobüsü devrildi

'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 BEN 51 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Toprakkale ilçesi yakınlarında devrildi.

Çok sayıda yaralının olduğu kaydedilen kaza yerine ambulanslar sevk edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Yolcu otobüsü devrildi
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