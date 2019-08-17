Yola inen ayı aracın çarpması sonucu telef oldu

Yola inen ayı aracın çarpması sonucu telef oldu

Yola inen ayı aracın çarpması sonucu telef olduMALATYA - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şehirlerarası yola çıkan bir ayı, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

17.08.2019 20:16
Yola inen ayı aracın çarpması sonucu telef oldu

Yola inen ayı aracın çarpması sonucu telef oldu
MALATYA - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şehirlerarası yola çıkan bir ayı, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu telef oldu.
Malatya-Sivas kara yolunun Hekimhan ilçesi Hasançelebi Mahallesi mevkiinde dağlık alandan şehirlerarası yola çıktığı belirlenen ayı, hızla ilerleyen bir aracın çarpması sonucu telef oldu.
Ayıya çarpan araç olay yerinden uzaklaşırken yoldan geçen başka bir sürücü durumu fark etti.
Yaban ayısının hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu Malatya Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yola inen ayı aracın çarpması sonucu telef oldu
Kaynak: İHA
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