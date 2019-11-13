Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
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Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

Adıyaman'da, aniden yola fırlayan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

13.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:43
Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

'da, aniden yola fırlayan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 POL 89 plakalı otomobil, Mimar Sinan Parkı önünde yola aniden fırlayan isimli yabancı uyruklu çocuğa çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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