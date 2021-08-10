Aniden yola fırlayan çakal, otomobilin altında kaldı! O anlar kamerada
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Aniden yola fırlayan çakal, otomobilin altında kaldı! O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Haberler | Güncel

Sinop'ta çakal yavrusunun otomobilin altında ezilme anları araç kamerasına yansıdı. Yavrunun kaza sonrası sendeleyerek uzaklaşması şahit olanların içini sızlattı.

Mertoğlu köyünde komşunun kümesine dadanan çakal ailesi gece geç saatlerde köy yolundan gelen otomobilin farlarını görünce kaçışmaya başladı. Çakal yavrusu ise kaçarken otoyola çıktı. Bu sırada otoyoldan hızla gelen otomobil ise yavru çakalı fark edemeyerek ezdi.

YARDIM ETMEK İÇİN DURDULAR

Çakalın ezilmesine sebep olan sürücü durmayarak yoluna devam ederken, köy yolundan gelen otomobilin sürücüsü ise çakalın ezildiğini görünce yardım etmek için aracını durdurdu. Farlarıyla yolu aydınlatan sürücü otoyoldan gelen diğer araçların da yavru çakalı ezmesini engelledi.

KENDİNİ YOLUN DIŞINDAKİ ALANA ATTI

Bu sırada yerinden doğrulan yavru çakal ise sendeleyerek kendini yolun dışındaki alana attı.Yaşananlar araç kamerasıyla saniye kaydedildi. Yavru çakalın ezilmesi köy yolundan gelen otomobilde bulunanların içini sızlattı.

Aniden yola fırlayan çakal, otomobilin altında kaldı! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu

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