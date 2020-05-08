Yola bir anda yüzüstü düştü, herkes şoke oldu: Yardımına Astsubay koştu

Tekidağ'da bir anda yere yığılan epilepsi hastası vatandaşa o sırada yoldan geçen bir astsubay yardım eli uzattı. Ambulans gelene kadar yaşlı adamın başında bekleyen astsubay, hareketiyle çevredeki vatandaşları mest etti.