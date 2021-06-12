Yol verme tartışma yumruklu kavgaya dönüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yol verme tartışma yumruklu kavgaya dönüştü

Yol verme tartışma yumruklu kavgaya dönüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de, iki kişi trafikte yol verme nedeniyle tartıştı.

Küçükçekmece'de, iki kişi trafikte yol verme nedeniyle tartıştı. Büyüyen tartışma yumruklu tekmeli kavgaya dönüştü. Kavgayı trafikte giden sivil polis ayırırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy'de yaşandı. İddiaya göre, trafikte giden iki sürücü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine yumruk ve tekme ile vurmaya başladı. Kavgayı o sırada trafikte giden sivil polis ayırmaya başladı. Şahısları yumruklu ve tekmeli kavgası vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaya üst geçidine çıkıp oturan genç kadın ortalığı birbirine kattı! Uzun süre peşinden koşan bekçiler zor anlar yaşadı
Yaya üst geçidine çıkıp oturan genç kadın ortalığı birbirine kattı! Uzun süre peşinden koşan bekçiler zor anlar yaşadı
Bir cinayet araştırması 3 cinayeti çözdü
Bir cinayet araştırması 3 cinayeti çözdü
Çocuğunu parka götürmek için dışarı çıkan baba, silahlı saldırıda öldü
Çocuğunu parka götürmek için dışarı çıkan baba, silahlı saldırıda öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Tan Taşçı Burcu Biricik Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yol verme tartışma yumruklu kavgaya dönüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 09:38:09. #1.14#

title