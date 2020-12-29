Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar konuştu
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Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar konuştu

29.12.2020 09:29 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:33
Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar konuştu

Bursa'da kısıtlama saatlerinde iki araç sürücüsü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

Bursa'da kısıtlama saatlerinde iki araç sürücüsü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Yumruklu tekmeli kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında iki araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Münakaşa kısa sürede kavgaya dönüştü. İki kişinin birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavga bir mahalleli tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kavga anında bölgeden geçen bir vatandaşın aracını durdurarak kavgayı ayırmaya çalışması dikkati çekti. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar konuştu
Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar konuştu
Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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