Yol kontrolünden kaçmaya çalışan araçtan uyuşturucu çıktı Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şeyhan bölgesinde yapılan yol kontrol noktasından kaçmaya çalışan araçta yapılan aramada 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şeyhan bölgesinde yapılan yol kontrol noktasından kaçmaya çalışan araçta yapılan aramada 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şeyhan Jandarma Karakol Komutanlığı kontrol noktasında yapılan yol kontrol ve araması esnasında kontrol noktasından kaçmaya çalışan 34 UY 3477 plakalı araç, ekipler tarafından durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada sürücü yan koltuğundaki poşet içerisinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili S.E. isimli şahıs gözaltına alınırken ele geçen uyuşturucu madde incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA