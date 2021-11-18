Yol konforu arttıkça vatandaşın yüzü güldü

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam standardını yükseltecek yatırımları tek tek hayata geçiriyor. Kırsal kesimlerdeki ulaşım standardını yükseltmek amacıyla mahalle ve grup yollarında seferberlik ilan eden Yol Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Havza ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesi'nin sathi kaplama çalışmasıyla konforunu artırdı. 1800 metrelik yola B tipi sathi kaplama yapan Büyükşehir 2022 yılı program dahilinde de C tipi sathi kaplamasını yaparak uzun ömürlü yolu mahalle halkının hizmetine sunacak.

TRAKTÖR ZOR GİDİYORDU

Mahalle sakinleri de yollarının yapılması ile artan ulaşım konforunun mutluluğunu yaşıyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür eden mahalle sakinlerinden Cafer Aslan, "Eskiden böyle yolumuz yoktu. Şimdi çok güzel. Başkanımız bizimle çok ilgilendi. Ne istesek anında yerine geliyor. Başkanımızdan da, ekibinden de Allah razı olsun" dedi.

ÇOK MAKAS KIRDIRDI BU YOL BİZE

Yıllarca Kocapınar Mahallesi'nin yollarında minibüs şoförlüğü yapan Hikmet Arslan ise, "Eskiden yollar çok berbattı. Şimdi çok güzel. Çok geniş ferah bir yol oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Buraya da defalarca geldi görüştük" ifadelerini kullandı.

MUHTAR: MAHALLEM ADINA ÇOK GURURLUYUM

Kocapınar Mahallesi Seyfi Kaya da, yapılan çalışmalardan dolayı "Mahallem adına gururluyum" diyerek şöyle devam etti:

"Burası ilçemizin en güzel ve nüfusu kalabalık mahallelerinden biri. Ama yolumuz perişan bir vaziyetteydi. İki araç yan yana gidemiyordu. Vatandaşlarımız toz, toprak ve çamurdan çok çekti. Bu anlamda burası için yapılan yol çok önemli. Genişletme ve asfalt çalışmasıyla birlikte rahat bir nefes aldık. Tozdan çamurdan kurtulduk. Geniş, pırıl pırıl bir yol oldu. Ne sorunumuz olsa Büyükşehir Belediyesi anında bizimle iletişime geçiyor. Yapılan tüm çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine, mahallem adına teşekkürlerimi sunuyorum. "

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