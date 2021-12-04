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Yol kenarındaki baraka alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yol kenarındaki baraka alevlere teslim oldu

Karabük-Yenice karayolu üzerinde yer alan bir baraka çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu.

KARABÜK (İHA) - Karabük-Yenice karayolu üzerinde yer alan bir baraka çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu.

Gece yarısı meydana gelen ve çıkış nedeni bilinmeyen yangında alevleri fark eden yoldan geçen sürücüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, çay satışı yapılan baraka tamamen yanarak küle döndü.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - KARABÜK

Yol kenarındaki baraka alevlere teslim oldu

Yol kenarındaki baraka alevlere teslim oldu

Yol kenarındaki baraka alevlere teslim oldu

Yol kenarındaki baraka alevlere teslim oldu

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