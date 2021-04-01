Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı
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Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA - Haberler | Güncel
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, ailesinin dün kayıp başvurusunda bulunduğu Bahriye Buket İ.'nin (20), yol kenarında silahla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, ailesinin dün kayıp başvurusunda bulunduğu Bahriye Buket İ.'nin (20), yol kenarında silahla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, genç kızın, kısa süre önce sosyal medya hesabından "Bu hayat bana çok ağır geldi. Beni seven herkesten özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Mezar taşıma 'Bu ilk ölüşüm değil' yazın. Vasiyetim olsun" mesajını paylaştığı görüldü.

Olay, saat 03.30 sıralarında, Hortu Mahallesi Kuzukuyu yolu Hortu Mezarlığı yakınında meydana geldi. Ailesinin dün kayıp başvurusu yaptığı Bahriye Buket İ., yol kenarında kanlar içinde hareketsiz yatarken, bulundu. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, genç kızın silahla başından vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı. 

Öte yandan Bahriye Buket İ.'nin, ölü bulunmadan kısa süre önce sosyal medya hesabından "Bu hayata tutunmak için çok çaba sarf ettim. Kim ne derse desin çok uğraştım. Yeniden sevebilmek, sevilmek için uğraştım ama elimden geleni yaptım. Ben başaramadım yapamadım. Ama umarım siz yaparsınız. Bu hayat bana çok ağır geldi. Taşıyamayacağım yükleri verdi. Yapamam dedim, yap dedi. Beni seven, yanımda olan herkesten özür dilerim. Ağladığım için kızdınız, küstüğüm için kızdınız ama bilin ki hepsi yardım çığlığıydı siz duymadınız. Annem, en çok senden özür dilerim, ne olur beni affet ama ben dayanamadım. Bu yaşıma kadar getirdin. Eğer sen olmasaydın bu kadar durmazdım. Hakkınızı helal edin. Hepinizi çok seviyorum, affedin. Dip not: Mezar taşıma 'Bu ilk ölüşüm değil' yazın. Vasiyetim olsun. Hepinizi çok sevdim. Biraz iyi kafayla yazdım aldırmayın" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

Bahriye Buket İ.'nin, el yazısıyla anne ve babasından özür dilediği ifadelerin yer aldığı kağıdın da fotoğrafını paylaştığı görüldü. 

 


Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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