Yol kenarında kanlar içerisinde İran balıkçıl kuşu bulundu
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Yol kenarında kanlar içerisinde İran balıkçıl kuşu bulundu

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şentürk - Haberler | Güncel

Yol kenarında kanlar içerisinde İran balıkçıl kuşu bulundu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yol kenarında kanlar içerisinde olan İran balıkçıl kuşu bulundu.

Yol kenarında kanlar içerisinde İran balıkçıl kuşu bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yol kenarında kanlar içerisinde olan İran balıkçıl kuşu bulundu. Kanadından yaralandığı belirlenen kuş, tedavi edilmek üzere Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iş yerine seyir halinde bulunan müteahhit Serkan Öğün, yol kenarında hareket edemeyen ve kanlar içerisindeki bir kuş gördü. Vatandaşların da yardımıyla bir kutu içerisine koyduğu yaralı kuşa yemek ve su ikram eden Öğün, yaralı hayvanı İslahiye Belediyesi'ne getirdi. Belediye çalışanlarından yardım isteyen Öğün, çağrılan veterinerin müdahalesinin ardından ise önce İslahiye Hayvanları Koruma Temsilciliğine ardından ise Doğa koruma Milli Parklar Genel müdürlüğü İslahiye Şefliğine bağlı ekiplere haber verildi. İran balıkçıl kuş olduğu belirlenen yaralı hayvan ekipler tarafından alınarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

Öğün, "Yaralı hayvanı İslahiye belediyesine getirdim. Burada çalışanlardan yardım istedim. Önce bir veteriner hekim geldi, kontrol etti. Kanadından yaralandığını tespit etti. En son haber verilen Milli Parklar personeli tarafından yaralı alınarak, tedavi edilmek üzere Hayvanat bahçesine götürüldü. Hem kuşu bulduğum yerde hem de belediye herkes yardımcı oldu. İnsanların duyarlılığı çok güzeldi. İnşallah bu yaralı hayvan iyileşir ve tekrar yaşam alanına döner. Bu hayvanlar da can taşıyor. Bu canlıları koruyalım. Onlara zarar verenler, kötülük yapanlar bilmeli ki, benzer olay bizim de başımıza gelebilir" diye konuştu.

Öte yandan Hayvanat Bahçesindeki Hayvan Hastanesi'nde tedaviye başlanana kuşun, iyileşmesinin ardından yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

Yol kenarında kanlar içerisinde İran balıkçıl kuşu bulundu
Yol kenarında kanlar içerisinde İran balıkçıl kuşu bulundu
Yol kenarında kanlar içerisinde İran balıkçıl kuşu bulundu
Yol kenarında kanlar içerisinde İran balıkçıl kuşu bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şentürk

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