Rize'de Yol Genişletme Çalışmasında Elektrik Direği Yolun Ortasında Kaldı

Rize'nin Güneysu ilçesinde belediye tarafından yapılan yolun ortasındaki elektrik direği görenleri hayrete düşürürken, sürücüler için de tehlike arz ediyor.

ELEKTRİK YOLUN TAM ORTASINDA KALDI

İlçeye bağlı Ulucami Mahallesi'nde yapılan yol herkesi hayrete düşürdü. Belediye tarafından yapılan yolda gerçekleştirilen yol genişletme çalışması nedeniyle, mahalleye elektrik taşıyan demir direk yolun tam ortasında kaldı. Yolun orta kısmında duran direk nedeniyle aşağıdan ve yukarıdan gelen araçlar direği fark ettikten sonra sağından veya solundan geçmek zorunda kalıyor. Karşılıklı gelen araçların direk yüzünden ise manevra şansı kalmıyor. Rize dışarısından gezmeye gelenler ise direği görünce yol ortasındaki direk ile hatıra fotoğrafı çektiriyor.

"BU DİREĞİN BURDA OLMASI ÇOK BÜYÜK BİR TEHLİKE"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Ak yola genişleme çalışması yapılırken bunun düşünülmesi gerektiğini dile getirerek "Bu direğin burada olması çok büyük bir tehlike. Hani biz mahalle sakiniyiz biz burada bu direğin olduğunu biliyoruz ama yabancı bir insan gelir, görmeden, burayı bilmeyen biri bu direğe çarpa bilir. Bir tane reflektör asmışlar olay bitmiş gibi görüyorlar. Sonuçta bu elektrik direği, kırılabilir. Tedbirini almak lazım. Sağ olsunlar güzel bir yol yapmışlar burada ama yolu yapmadan önce bunları düşünmeleri lazımdı. Biran önce tedbirin alınması lazım" dedi.

YOLUN ORTASINDAKİ ELEKTRİK DİREĞİNİ GÖRENLER ŞAŞKINLIK YAŞIYOR

Bir başka mahalle sakini Halil Ak ise yolun ortasındaki direği bilmeyenlerin direği bir anda karşısında gördüğünde şaşkınlık yaşadığını belirterek "Yol genişleme çalışmaları yapılınca burada küçük bir bahçe vardı. O bahçe de yola katıldı ama kenarında duran direk ortaya gelmiş oldu. Biz biliyoruz burada direk olduğunu yavaşlıyoruz ama bilmeyenler var. Yolu bilmeyen için bu direk tehlike arz ediyor" ifadelerini kullandı.Şimdi tüm mahalle sakinleri yolun ortasında direğin akıbetinin ne olacağını merakla bekliyor.