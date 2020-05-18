Yol Arkadaşım film konusu nedir? Yol Arkadaşım film oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım hakkında merak edilen her şey! Türk komedi filmi Yol Arkadaşım!
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Yol Arkadaşım film konusu nedir? Yol Arkadaşım film oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım hakkında merak edilen her şey! Türk komedi filmi Yol Arkadaşım!

Yol Arkadaşım filmi Türk güldürü ve komedi türündeki yapımlar arasında son yıllarda en çok beğenilen ve ilgiyle izlenen filmlerden birisi. Yol Arkadaşım filmi hakkında merak ettiklerinizi sizin için kaleme aldık. Yol Arkadaşım film konusu nedir? Yol Arkadaşım film oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım hakkında merak edilen her şey! Türk komedi filmi Yol

Yol Arkadaşım film konusu nedir? Yol Arkadaşım film oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım hakkında merak edilen her şey! Türk komedi filmi Yol Arkadaşım!
18.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:06

Baş rollerinde İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Eda Ece, Aslı Bekiroğlu, Emre Kınay gibi büyük oyuncuların oynadığı BKM yapımı Türk komedi filmi Yol Arkadaşım izleyiciden tam not aldı. Yol Arkadaşım filmi vizyona girdiği tarihten itibaren ilgiyle izlendi ve beğenildi. Sevilen film Yol Arkadaşım hakkında merak edilenleri sizler için kaleme adlık.

YOL ARKADAŞIM KONUSU NEDİR?

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

Başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın paylaştığı filmin yönetmenliğini Bedran Güzel üstleniyor.

Not: Filmin ilk vizyon tarihi 27 Ekim 2017'dir.

Yol Arkadaşım film konusu nedir? Yol Arkadaşım film oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım hakkında merak edilen her şey! Türk komedi filmi Yol Arkadaşım!
YOL ARKADAŞIM

YOL ARKADAŞIM KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Bedran Güzel

Oyuncular:

İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Eda Ece, Aslı Bekiroğlu, Emre Kınay

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (110 dk)

Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018 Cuma

Senaryo: İbrahim Büyükak

Yapımcı Firma: BKM Film

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Mars Dağıtım

YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI KİMLER?

İbrahim Büyükak

Oğuzhan Koç

Eda Ece

Aslı Bekiroğlu

Emre Kınay

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