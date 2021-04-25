Yol Arkadaşım Bahar kim? Yol Arkadaşım Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında? Aslı Bekiroğlu biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yol Arkadaşım Bahar kim? Yol Arkadaşım Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında? Aslı Bekiroğlu biyografisi!

Yol Arkadaşım Bahar kim? Yol Arkadaşım Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında? Aslı Bekiroğlu biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın başrollerinde oynadığı Yol Arkadaşım filminde Bahar karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu merak ediliyor. Peki, Yol Arkadaşım Bahar kim? Yol Arkadaşım Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında? Aslı Bekiroğlu nereli, mesleği nedir? Aslı Bekiroğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın başrollerinde oynadığı Yol Arkadaşım filminde Bahar karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu merak ediliyor. Peki, Yol Arkadaşım Bahar kim? Yol Arkadaşım Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında? Aslı Bekiroğlu nereli, mesleği nedir? Aslı Bekiroğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

YOL ARKADAŞIM BAHAR KİM?

Yol Arkadaşım Bahar karakterini canlandıran oyuncu Aslı Bekiroğlu'dur.

Bahar, yolda Onur ve Şeref'in yol arkadaşı olan genç ve güzel bir kızdır. Aynı zamanda gitar çalan Bahar müzikle ilgileniyor. Yolda, Onur ile aralarında yakınlık oluşuyor, ikili birbirlerine aşık oluyor.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu 16 Kasım 1995 yılında İstanbul'da doğdu.

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldu.

2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Arp Bölümünde Arp ve Solfej Eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

Aslı Bekiroğlu boy, kilo ve burcu;

1.62 metre boyunda, 52 kilo (yaklaşık) ve Akrep burcudur.

FİLMOGRAFİSİ

Beni Böyle Sev

Adı Mutluluk

Gülümse Yeter

Dudullu Postası

Jet Sosyete (Yardımcı Oyuncu)

Benim Tatlı Yalanım

Jet Sosyete (Konuk Oyuncu)

Yetiş Zeynep

SİNEMA

İkimizin Yerine

Yol Arkadaşım

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Burcu Biricik Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yol Arkadaşım Bahar kim? Yol Arkadaşım Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında? Aslı Bekiroğlu biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 23:40:56. #1.14#

title