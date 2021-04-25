Yol Arkadaşım Bahar kim? Yol Arkadaşım Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında? Aslı Bekiroğlu biyografisi!

Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın başrollerinde oynadığı Yol Arkadaşım filminde Bahar karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu merak ediliyor. Peki, Yol Arkadaşım Bahar kim? Yol Arkadaşım Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında? Aslı Bekiroğlu nereli, mesleği nedir? Aslı Bekiroğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın başrollerinde oynadığı Yol Arkadaşım filminde Bahar karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu merak ediliyor. Peki, Yol Arkadaşım Bahar kim? Yol Arkadaşım Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında? Aslı Bekiroğlu nereli, mesleği nedir? Aslı Bekiroğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

YOL ARKADAŞIM BAHAR KİM?

Yol Arkadaşım Bahar karakterini canlandıran oyuncu Aslı Bekiroğlu'dur.

Bahar, yolda Onur ve Şeref'in yol arkadaşı olan genç ve güzel bir kızdır. Aynı zamanda gitar çalan Bahar müzikle ilgileniyor. Yolda, Onur ile aralarında yakınlık oluşuyor, ikili birbirlerine aşık oluyor.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu 16 Kasım 1995 yılında İstanbul'da doğdu.

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldu.

2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Arp Bölümünde Arp ve Solfej Eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

Aslı Bekiroğlu boy, kilo ve burcu;

1.62 metre boyunda, 52 kilo (yaklaşık) ve Akrep burcudur.

FİLMOGRAFİSİ

Beni Böyle Sev

Adı Mutluluk

Gülümse Yeter

Dudullu Postası

Jet Sosyete (Yardımcı Oyuncu)

Benim Tatlı Yalanım

Jet Sosyete (Konuk Oyuncu)

Yetiş Zeynep

SİNEMA

İkimizin Yerine

Yol Arkadaşım