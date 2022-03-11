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Yokuşta kayan araçlar zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Emre Binakuran - Güncel
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Yokuşta kayan araçlar zor anlar yaşadı Balıkesir'de gece saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

BALIKESİR (İHA) - Yokuşta kayan araçlar zor anlar yaşadı

BALIKESİR - Balıkesir'de gece saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Şehrin birçok noktasında buzlanma ve don oluştu. Araçlar karla kaplı yolda kayarak ilerlemekte güçlük çekti.

Balıkesir'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan kar yağışı, sabahın erken saatlerinden itibaren merkez ve birçok ilçede etkili oldu. Gece saatlerinde devam eden kar yağışı nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Mahalle aralarından yüksek kesimlere çıkmaya çalışan araçlar ise yarı yolda kaldı. O anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yokuşta kayan araçlar zor anlar yaşadı

Yokuşta kayan araçlar zor anlar yaşadı

Yokuşta kayan araçlar zor anlar yaşadı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Güncel

Balıkesir, kar, Güncel, Haberler

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