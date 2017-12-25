Yoksullarla Dayanışma Haftası Kutlamalarına Rektör Karacoşkun da Katıldı
Ankara’da düzenlenen 25. Yoksullarla Dayanışma Haftası kutlama törenine Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da katıldı.
Ankara'da düzenlenen 25. Yoksullarla Dayanışma Haftası kutlama törenine Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da katıldı.
Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı (YOYAV) tarafından, "25. Yoksullarla Dayanışma Haftası" kutlamaları düzenlendi. Ankara'da Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen haftanın açılış törenine YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş'in yanı sıra Haftanın açılış törenine Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve vatandaşlar katıldı.
YOYAV Genel Başkanı İbrahim Ateş, programda Rektör Karacoşkun'a katılımlarından dolayı şükran plaketi verdi. - KİLİS