Yoksay şarkı sözleri nedir? Mustafa Sandal & İndira Elemes - Yoksay sözleri! 'Yoksay' şarkı sözleri nelerdir?

Mustafa Sandal & İndira Elemes - Yoksay şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Mustafa Sandal & İndira Elemes - Yoksay şarkı hakkında bilgiler! Yoksay şarkı sözleri sizlerle...

YOKSAY SÖZLERİ

Sende aşkım sende

Sende ya da evrende

Fark etmez sorun

Yap bir yorum

Çözüm bulmalısın

Bence bu derde

Şimdi o güzel

Eski günler nerde

*****

Sende aşkım sende

Sende değilse nerde

Fark etmez sorun

Yap bir yorum

Çözüm bulmalısın

Bence bu derde

Şimdi o güzel

Eski günler nerde

*****

Sarıl hadi duana

Seni tanıdığım o ana

Dönmem

Ya da beni gönlünde

Geri kalan ömründe

Söndür söndür

Gönder gitsin

*****

Ben gidersem dönmem

Bir daha yüzünü görmem

Ölmem aşkından

Ya da ölsem geri dönmem

Üzülürsün ben üzülmem

Ama bununla övünmem

Dönmem sözümden

Yok say beni

*****

Ben gidersem dönmem

Bir daha yüzünü görmem

Ölmem aşkından

Ya da ölsem geri dönmem

Üzülürsün ben üzülmem

Ama bununla övünmem

Dönmem sözümden

Yok say beni

*****

Sende aşkım sende

Sende değilse nerde

Fark etmez sorun

Yap bir yorum

Çözüm bulmalısın

Bence bu derde

Şimdi o güzel

Eski günler nerde

*****

Sarıl hadi duana

Seni tanıdığım o ana

Dönmem

Ya da beni gönlünde

Geri kalan ömründe

Söndür söndür

Gönder gitsin

*****

Ben gidersem dönmem

Bir daha yüzünü görmem

Ölmem aşkından

Ya da ölsem geri dönmem

Üzülürsün ben üzülmem

Ama bununla övünmem

Dönmem sözümden

Yok say beni

*****

Ben gidersem dönmem

Bir daha yüzünü görmem

Ölmem aşkından

Ya da ölsem geri dönmem

Üzülürsün ben üzülmem

Ama bununla övünmem

Dönmem sözümden

Yok say beni

*****

Ben gidersem dönmem

Bir daha yüzünü görmem

Ölmem aşkından

Ya da ölsem geri dönmem

Üzülürsün ben üzülmem

Ama bununla övünmem

Dönmem sözümden

Yok say beni

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