Yoksay şarkı sözleri nedir? Mustafa Sandal & İndira Elemes - Yoksay sözleri! 'Yoksay' şarkı sözleri nelerdir?
Mustafa Sandal ve İndira Elemes'in birlikte söyledikleri Yoksay şarkısı kısa sürede 1.3 milyon izlenme ve 120 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Mustafa Sandal & İndira Elemes - Yoksay sözleri nelerdir? Mustafa Sandal & İndira Elemes - Yoksay şarkı sözleri haberimizde...
Mustafa Sandal & İndira Elemes - Yoksay şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Mustafa Sandal & İndira Elemes - Yoksay şarkı hakkında bilgiler! Yoksay şarkı sözleri sizlerle...
YOKSAY SÖZLERİ
Sende aşkım sende
Sende ya da evrende
Fark etmez sorun
Yap bir yorum
Çözüm bulmalısın
Bence bu derde
Şimdi o güzel
Eski günler nerde
*****
Sende aşkım sende
Sende değilse nerde
Fark etmez sorun
Yap bir yorum
Çözüm bulmalısın
Bence bu derde
Şimdi o güzel
Eski günler nerde
*****
Sarıl hadi duana
Seni tanıdığım o ana
Dönmem
Ya da beni gönlünde
Geri kalan ömründe
Söndür söndür
Gönder gitsin
*****
Ben gidersem dönmem
Bir daha yüzünü görmem
Ölmem aşkından
Ya da ölsem geri dönmem
Üzülürsün ben üzülmem
Ama bununla övünmem
Dönmem sözümden
Yok say beni
*****
Ben gidersem dönmem
Bir daha yüzünü görmem
Ölmem aşkından
Ya da ölsem geri dönmem
Üzülürsün ben üzülmem
Ama bununla övünmem
Dönmem sözümden
Yok say beni
*****
Sende aşkım sende
Sende değilse nerde
Fark etmez sorun
Yap bir yorum
Çözüm bulmalısın
Bence bu derde
Şimdi o güzel
Eski günler nerde
*****
Sarıl hadi duana
Seni tanıdığım o ana
Dönmem
Ya da beni gönlünde
Geri kalan ömründe
Söndür söndür
Gönder gitsin
*****
Ben gidersem dönmem
Bir daha yüzünü görmem
Ölmem aşkından
Ya da ölsem geri dönmem
Üzülürsün ben üzülmem
Ama bununla övünmem
Dönmem sözümden
Yok say beni
*****
Ben gidersem dönmem
Bir daha yüzünü görmem
Ölmem aşkından
Ya da ölsem geri dönmem
Üzülürsün ben üzülmem
Ama bununla övünmem
Dönmem sözümden
Yok say beni
*****
Ben gidersem dönmem
Bir daha yüzünü görmem
Ölmem aşkından
Ya da ölsem geri dönmem
Üzülürsün ben üzülmem
Ama bununla övünmem
Dönmem sözümden
Yok say beni
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