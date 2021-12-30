Yoksay şarkı sözleri nedir? Mustafa Sandal & İndira Elemes - Yoksay sözleri! 'Yoksay' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yoksay şarkı sözleri nedir? Mustafa Sandal & İndira Elemes - Yoksay sözleri! 'Yoksay' şarkı sözleri nelerdir?

Yoksay şarkı sözleri nedir? Mustafa Sandal & İndira Elemes - Yoksay sözleri! 'Yoksay' şarkı sözleri nelerdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Mustafa Sandal ve İndira Elemes'in birlikte söyledikleri Yoksay şarkısı kısa sürede 1.3 milyon izlenme ve 120 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Mustafa Sandal & İndira Elemes - Yoksay sözleri nelerdir? Mustafa Sandal & İndira Elemes - Yoksay şarkı sözleri haberimizde...

Mustafa Sandal & İndira Elemes - Yoksay şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Mustafa Sandal & İndira Elemes - Yoksay şarkı hakkında bilgiler! Yoksay şarkı sözleri sizlerle...

YOKSAY SÖZLERİ

Sende aşkım sende

Sende ya da evrende

Fark etmez sorun

Yap bir yorum

Çözüm bulmalısın

Bence bu derde

Şimdi o güzel

Eski günler nerde

*****

Sende aşkım sende

Sende değilse nerde

Fark etmez sorun

Yap bir yorum

Çözüm bulmalısın

Bence bu derde

Şimdi o güzel

Eski günler nerde

*****

Sarıl hadi duana

Seni tanıdığım o ana

Dönmem

Ya da beni gönlünde

Geri kalan ömründe

Söndür söndür

Gönder gitsin

*****

Ben gidersem dönmem

Bir daha yüzünü görmem

Ölmem aşkından

Ya da ölsem geri dönmem

Üzülürsün ben üzülmem

Ama bununla övünmem

Dönmem sözümden

Yok say beni

*****

Ben gidersem dönmem

Bir daha yüzünü görmem

Ölmem aşkından

Ya da ölsem geri dönmem

Üzülürsün ben üzülmem

Ama bununla övünmem

Dönmem sözümden

Yok say beni

*****

Sende aşkım sende

Sende değilse nerde

Fark etmez sorun

Yap bir yorum

Çözüm bulmalısın

Bence bu derde

Şimdi o güzel

Eski günler nerde

*****

Sarıl hadi duana

Seni tanıdığım o ana

Dönmem

Ya da beni gönlünde

Geri kalan ömründe

Söndür söndür

Gönder gitsin

*****

Ben gidersem dönmem

Bir daha yüzünü görmem

Ölmem aşkından

Ya da ölsem geri dönmem

Üzülürsün ben üzülmem

Ama bununla övünmem

Dönmem sözümden

Yok say beni

*****

Ben gidersem dönmem

Bir daha yüzünü görmem

Ölmem aşkından

Ya da ölsem geri dönmem

Üzülürsün ben üzülmem

Ama bununla övünmem

Dönmem sözümden

Yok say beni

*****

Ben gidersem dönmem

Bir daha yüzünü görmem

Ölmem aşkından

Ya da ölsem geri dönmem

Üzülürsün ben üzülmem

Ama bununla övünmem

Dönmem sözümden

Yok say beni

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title