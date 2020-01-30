: Yoklama nedir? Sıvazlama nedir? Yoklama ve sıvazlamanın anlamı

30.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:06

Bekçilerin yetkileri ile ilgili yasa teklifinde geçen "yoklama ve sıvazlama" ifadeleri yapılan değişiklikle tasarıdan çıkarıldı. Peki Yoklama nedir? Sıvazlama nedir? Yoklama ve sıvazlamanın ne anlama gelir?

YOKLAMA NE ANLAMA GELİR?

1. isim Yoklamak işi, kontrol:

Örnek: "Müdür sıkı bir kasket yoklaması yapıyor, kapıdan kuş uçurtmuyordu." - Rıfat Ilgaz

2. isim Bir topluluğu oluşturan üyelerin belli bir zaman ve yerde bulunup bulunmadığını anlamak için yapılan sayma işlemi:

Örnek:Okulda sınıf yoklaması. Asker yoklaması. Emekli yoklaması.

3. isim Okullarda öğrencilerin bilgisini anlamak için yapılan sınav:

Örnek:Yazılı yoklama. Sözlü yoklama.

4. isim, hukuk Yeter sayı tespiti.

SIVAZLAMA NE ANLAMA GELİR?

Sıvazlama anlamı:

Sıvazlamak işi.

Sıvazlamak anlamı:

1. -i Bir şeyin üstünde yavaş yavaş, hafifçe el gezdirmek:

"Kaşlarından süzülen yağmur damlalarını eliyle sıvazlayarak onlara baktı." - Orhan Hançerlioğlu

2. -i Okşamak:

"Titreye titreye birkaç kere başımı, sırtımı sıvazladı." - Reşat Nuri Güntekin

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