Yoklama nedir? Sıvazlama nedir? Yoklama ve sıvazlamanın anlamı
Haberler » Gündem » Yoklama nedir? Sıvazlama nedir? Yoklama ve sıvazlamanın anlamı - Haberler

Yoklama nedir? Sıvazlama nedir? Yoklama ve sıvazlamanın anlamı

Bekçilerin yetkilerini düzenleyen yasa teklifinde yer alan "yoklama ve sıvazlama" ifadeleri daha sonra tasarıdan çıkarıldı. Sosyal medyada da gündem olan gelişme sonrası Yoklama nedir? Sıvazlama nedir? Yoklama ve sıvazlamanın anlamı nedir gibi konular araştırıldı.

30.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:06
Yoklama nedir? Sıvazlama nedir? Yoklama ve sıvazlamanın anlamı

Bekçilerin yetkileri ile ilgili yasa teklifinde geçen "yoklama ve sıvazlama" ifadeleri yapılan değişiklikle tasarıdan çıkarıldı. Peki Yoklama nedir? Sıvazlama nedir? Yoklama ve sıvazlamanın ne anlama gelir?

YOKLAMA NE ANLAMA GELİR?

1. isim Yoklamak işi, kontrol:

Örnek: "Müdür sıkı bir kasket yoklaması yapıyor, kapıdan kuş uçurtmuyordu." - Rıfat Ilgaz

2. isim Bir topluluğu oluşturan üyelerin belli bir zaman ve yerde bulunup bulunmadığını anlamak için yapılan sayma işlemi:

Örnek:Okulda sınıf yoklaması. Asker yoklaması. Emekli yoklaması.

3. isim Okullarda öğrencilerin bilgisini anlamak için yapılan sınav:

Örnek:Yazılı yoklama. Sözlü yoklama.

4. isim, hukuk Yeter sayı tespiti.

SIVAZLAMA NE ANLAMA GELİR?

Sıvazlama anlamı:

Sıvazlamak işi.

Sıvazlamak anlamı:

1. -i Bir şeyin üstünde yavaş yavaş, hafifçe el gezdirmek:

"Kaşlarından süzülen yağmur damlalarını eliyle sıvazlayarak onlara baktı." - Orhan Hançerlioğlu

2. -i Okşamak:

"Titreye titreye birkaç kere başımı, sırtımı sıvazladı." - Reşat Nuri Güntekin


Haber Videosu

: Yoklama nedir? Sıvazlama nedir? Yoklama ve sıvazlamanın anlamı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler