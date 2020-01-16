"Yok Yere Temâşâ" turneye çıktı

16.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:53

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Doğaçlama Tiyatro Sporu ekibi 'Yok Yere Temaşa' gösterisi ile salı günü Kestel'de tiyatroseverleri gülmekten kırdı geçirdi.



Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, alternatif oyun türleri arasında yer alan modern doğaçlama tiyatroya ait tiyatro sporu ekibi olarak Kestel izleyicisiyle buluştu. 'Yok Yere Temaşa'da iki takıma ayrılan oyuncular, seyircinin yönlendirmesiyle doğaçlama olarak performans sergiledi. Her salı Görükle Gençlik Merkezi'nde seyirci karşısına çıkan oyuncular hünerlerini sergiledi. Oyun, Kestellilerden tam not aldı. Aynı zamanda oyunun da bir parçası olan izleyiciler, kahkahanın eksik olmadığı oyundan büyük keyif aldı. - BURSA

Kaynak: İHA