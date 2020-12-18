YÖK'ten 12 üniversitenin rektör adaylığı için başvuru ilanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

YÖK'ten 12 üniversitenin rektör adaylığı için başvuru ilanı

18.12.2020 16:38 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:42
YÖK'ten 12 üniversitenin rektör adaylığı için başvuru ilanı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), 12 üniversitenin rektör adaylığı için başvuru ilanını yayımladı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), 12 üniversitenin rektör adaylığı için başvuru ilanını yayımladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne rektör ataması yapılacağı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adayların, 18 Aralık 2020 Cuma gününden başlayarak 31 Ocak 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvuruda bulunabileceği kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Alişan İrem Derici Gülben Ergen Defne Samyeli
Spor Falcao Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Karar Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: YÖK'ten 12 üniversitenin rektör adaylığı için başvuru ilanı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 16:47:24. #1.14#
title