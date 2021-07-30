YÖK'teki görev süresi sona eren Prof. Dr. Yekta Saraç'tan veda mesajı Açıklaması
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YÖK'teki görev süresi sona eren Prof. Dr. Yekta Saraç'tan veda mesajı Açıklaması

YÖK'teki görev süresi sona eren Prof. Dr. Yekta Saraç'tan veda mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığındaki (YÖK) görev süresi 20 Temmuz'da sona eren Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medyadan veda mesajı yayımladı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığındaki (YÖK) görev süresi 20 Temmuz'da sona eren Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medyadan veda mesajı yayımladı.

Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki dönem başkanlığını yürüttüğü YÖK üyeliğinin, 20 Temmuz 2021 tarihinde sona erdiğini belirtti.

Bu süre içinde, "yeni ve ilk" olan pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ve bunların sonuçlarının da alınmaya başlandığını ifade eden Saraç, sosyal adalet, fırsat eşitliği, kalite, şeffaflık, liyakat, yetki devri ve paylaşımı, popülizme düşmeme ve ilkeli olma gibi temel prensip ve değerler çerçevesinde yükseköğretim sistemini tedrici bir şekilde yeniden yapılandırma yolunda önemli mesafeler kat ettiklerini vurguladı.

Saraç, müdahaleci YÖK'ü geçmişte bıraktıklarını, yetki devreden ve yetki paylaşan "Yeni YÖK"ün inşa sürecini başlattıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk defa bilim hayatımızın gelişmesi ve ülkemizin kalkınması için öncelikli alanları belirledik ve bu alanlarda insan kaynağı yetiştirme süreçlerini başlattık. Belli alanlarda başarılı olan öğrencilerimizi, 'sadece başarıları' dikkate alınarak karşılıksız burslarla destekleyen yeni mekanizmalar oluşturduk. Bu proje ve girişimlerimizin sürekli destekleyicisi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Meclisteki yasama süreçlerinde YÖK kaynaklı teklifler, YÖK yönetimine duyulan güven ve olumlu bakış neticesinde başta hükümetimiz olmak üzere bütün siyasi partiler tarafından desteklenmiştir. Bu destekleri için hepsine teşekkür ederim."

YÖK'ün yeni başkanı Prof. Dr. Özvar'a başarılar diledi

YÖK'ün yeni başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a çalışmalarında başarılar dileyen Saraç, şu ifadeleri kullandı:

"Eminim, başlatmış olduğumuz projeleri devam ettirmek ve yükseköğretim sistemimizi daha ileriye götürmek için çaba sarf edecektir. Başkanlık ettiğimiz ve 'Yeni YÖK' olarak adlandırdığımız dönemin, yükseköğretimle ilgili tasarım ve hayallerin havada uçuştuğu bir dönem olmadığını, YÖK tarihinde 'sonuç üreten projeler dönemi' olarak yerini alacağına inanıyoruz."

Saraç, paylaşımında, başkanlığı döneminde yapılan projelere de yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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