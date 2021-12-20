YÖK Kalite Kurulu Kurumsal Akreditasyon Takımı Rektörümüzü Ziyaret Etti

Kurumsal akreditasyon programı çerçevesinde Üniversitemizde bulunan YÖK Kalite Kurulu Kurumsal Akreditasyon Takımı Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz, eğitim ve bilimsel araştırmanın ülkemizin geleceği için büyük önem taşıdığını belirterek üniversite olarak yükseköğretimde kalite konusuna titizlikle eğildiklerini söyledi.

Ziyarette, Üniversitemizin kalite güvencesi sistemi, kurumun stratejik hedefleri ve bu hedeflerin bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri içerisindeki yeri, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetimsel süreçlerle ilgili konular görüşüldü.

Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye'deki üniversitelerin ulusal düzeydeki katkılarının ve dünyadaki görünürlüklerinin artırılması amaçlanıyor.

Görüşmede, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali Bilgin, Prof. Dr. Bilal Güneş, Prof. Dr. Coşkun Köse, Prof. Dr. Erol Gürpınar, Prof. Dr. Hatice Camgöz Akdağ, Prof. Dr. Sevim Çelik, Prof. Dr. Amirul Mukmının, Doç. Dr. Begüm Yurdakök Dikmen, Gülcan Akpınar ve Nida Bayhan yer aldı.

RTEÜ BASIN

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