YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde akademisyen atamaları) Önümüzdeki haftalarda bazı kararlar alacağız"
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YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde akademisyen atamaları) Önümüzdeki haftalarda bazı kararlar alacağız"

11.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:22

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç'ın soruları cevaplaması ANKARA - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç'ın soruları cevaplaması ANKARA - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, gazetecilerin sorularını cevapladı.

YÖK Başkanı Saraç: '(Üniversitelerde akademisyen atamaları) Önümüzdeki haftalarda bazı kararlar alacağız'
YÖK Başkanı Saraç: '(Üniversitelerde akademisyen atamaları) Önümüzdeki haftalarda bazı kararlar alacağız'
YÖK Başkanı Saraç: '(Üniversitelerde akademisyen atamaları) Önümüzdeki haftalarda bazı kararlar alacağız'
YÖK Başkanı Saraç: '(Üniversitelerde akademisyen atamaları) Önümüzdeki haftalarda bazı kararlar alacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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