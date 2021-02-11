YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde akademisyen atamaları) Önümüzdeki haftalarda bazı kararlar alacağız"
11.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:22
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç'ın soruları cevaplaması ANKARA - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, gazetecilerin sorularını cevapladı.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç'ın soruları cevaplaması ANKARA - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, gazetecilerin sorularını cevapladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey