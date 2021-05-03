YÖK Başkanı Saraç, BAÜB toplantısına katıldı
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YÖK Başkanı Saraç, BAÜB toplantısına katıldı

YÖK Başkanı Saraç, BAÜB toplantısına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) önderliğinde kurulan Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği (BAÜB) toplantısı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) önderliğinde kurulan Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği (BAÜB) toplantısı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda, BAÜB Dönem Başkanlığını yürüten ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, birliğin işleyişi ve kurulduğu günden bu yana yapılanları YÖK Başkanı Saraç'a aktardı.

Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği (BAÜB) üye Rektörlerin katılımı ile çevrim içi olarak toplantılarını sürdürüyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı yer aldı.

BAÜB dönem başkanlığını yürüten ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, birliğin işleyişi ve bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ı bilgilendirdi. BAÜB Dönem Başkanı ve ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, birliğin amacının kamu kaynaklarının daha verimli kullanımıyla birlikte daha etkin bilimsel, kültürel ve ekonomik çıktılara ulaşarak, ülkemiz yükseköğreniminin gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Öte yandan Rektör Kalan, BAÜB'ün misyon, vizyon ve logo çalışmaları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Rektör Kalan, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'a kabulleri ve ilgileri için; birlik üyesi rektörlerine de bugüne kadar verdikleri katkı için teşekkür etti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, birliğin kurulmasıyla hedeflenen amaçların gerçekleşmesinin önemine değinerek, "Böyle bir birliği kurduğunuz için tüm rektörlerimizi tebrik ediyorum. 5 kıymetli üniversitenin güçlerini birleştirip çeşitli alanlarda iş birliğini gerçekleştirerek ortak projeler üretilmesinin hedeflenmesi büyük kazanımlar sağlayacaktır. Yapılan çalışmalara baktığımızda belli bir mesafenin kat edildiğini görmek sevinç verici bir durum" dedi. - ANTALYA

YÖK Başkanı Saraç, BAÜB toplantısına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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