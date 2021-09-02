YÖK Başkanı Özvar: "YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz"
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YÖK Başkanı Özvar: "YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın konuşması

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

YÖK Başkanı Özvar: 'YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz'
YÖK Başkanı Özvar: 'YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz'
YÖK Başkanı Özvar: 'YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz'
YÖK Başkanı Özvar: 'YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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YÖK Başkanı Özvar: "YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz" - Haberler
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