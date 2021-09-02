YÖK Başkanı Özvar: "YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz"
YÖK Başkanı Erol Özvar'ın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
YÖK Başkanı Erol Özvar'ın konuşması
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu