YÖK Başkanı Özvar: "Bizim yapmaya çalıştığımız şey kontenjanlara daha fazla öğrencinin ulaşmasını sağlayabilmek"
AA, Mesut Tankulu - Güncel
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın soruları cevaplaması ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YKS'de baraj puanlarının kaldırılmasına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın soruları cevaplaması ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YKS'de baraj puanlarının kaldırılmasına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (3)