YÖK Atlas nedir? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? 2020 YKS YÖK Atlas tavan ve taban puanlar YÖK Atlas tercih robotu ile üniversiteye başlayacak öğrenciler, tercihlerini daha sağlıklı yapabilmek için geçen yılın taban ve tavan puanlarını öğrenebiliyor. Üniversitelerin başarı sıralaması, kontenjan sayılarının erişilebildiği YÖK Atlas tercih robotu haberimizde.

YÖK'ün öğrencilerin hizmetine sunduğu YÖK Atlas tercih robotu sayesinde adaylar, üniversite tercihlerine dair ayrıntılı bilgiye ulaşabiliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı saran binlerce öğrenci, YKS tercih kılavuzundan gitmek istedikleri lisans programlarını belirleyerek tercihlerini yapabilecekler. YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YÖK ATLAS NEDİR?

YÖK Atlas, üniversiteye gitmeye hazırlanan adayların, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha kolay ve sağlıklı adımlar atabilmeleri için YÖK tarafından hazırlanan bir platformdur. YÖK Atlas tercih sihirbazı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan durumlar görüntülenebiliyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Yükseköğretim Kurumları tarafından hazırlanan tercih sihirbazına https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-anasayfa.php adresinden ulaşılabiliyor. ÖSYM ile öğrenci alan lisans programlarının kontenjan, başarı sırası ve taban-tavan puanlarına yer veren sistemdir.

YÖK Atlas tercih robotunda; 4 yılın taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne erişim sağlanıyor. https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-anasayfa.phpadresinden ''Puan Türü Seçin'' alanından sonra ayrıntılara erişmek mümkün.

YÖK Atlas tercih robotu ekranı...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında ÖSYM'den yapılacak.

Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu aracılığı ile ÖSYM'nin//www.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerini yapabilecekler. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecekler.

YKS sonuç sorgulama ekranı...