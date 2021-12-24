Son dakika: Pes dedirten görüntü... Kağıt toplayıcısının çöp kovasını çaldığı anlar kamerada - Haberler
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Son dakika: Pes dedirten görüntü... Kağıt toplayıcısının çöp kovasını çaldığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Pes dedirten görüntü.

BURSA (İHA) - Pes dedirten görüntü... Kağıt toplayıcısının çöp kovasını çaldığı anlar kamerada

BURSA - Bursa'da kağıt toplayıcısı kaldırım üzerinde duran çöp kovasını çekçek arabasına koyarak kayıplara karıştı. Bu anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayacısı bir şahıs kaldırım üzerinde duran belediyenin çöp kovasını gözüne kestirdi. Çevrede bekleyerek en uygun anı kollayan kağıt toplayıcısı belediyenin çöp kovasını içinde bulunan çöplerle birlikte çekçek arabasına koyarak bölgeden uzaklaştı. Bu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Son dakika: Pes dedirten görüntü... Kağıt toplayıcısının çöp kovasını çaldığı anlar kamerada

Son dakika: Pes dedirten görüntü... Kağıt toplayıcısının çöp kovasını çaldığı anlar kamerada

Son dakika: Pes dedirten görüntü... Kağıt toplayıcısının çöp kovasını çaldığı anlar kamerada

Son dakika: Pes dedirten görüntü... Kağıt toplayıcısının çöp kovasını çaldığı anlar kamerada

Son dakika: Pes dedirten görüntü... Kağıt toplayıcısının çöp kovasını çaldığı anlar kamerada

Son dakika: Pes dedirten görüntü... Kağıt toplayıcısının çöp kovasını çaldığı anlar kamerada

Son dakika: Pes dedirten görüntü... Kağıt toplayıcısının çöp kovasını çaldığı anlar kamerada

Son dakika: Pes dedirten görüntü... Kağıt toplayıcısının çöp kovasını çaldığı anlar kamerada

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İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz - Son Dakika Haberleri

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