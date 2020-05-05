YÖK, 180 baraj puanını bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e düşürdü
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YÖK, 180 baraj puanını bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e düşürdü

YÖK, 180 baraj puanını bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e düşürdü
05.05.2020 00:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 00:49

YÖK, lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanının bu yıl sınırlı kalmak şartıyla 170 puana çekildiğini açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldı. Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. Üniversite sınavı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda yapılacaktır."

Güncel Manşet

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